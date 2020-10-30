"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği 29 Ekim'de de devam etti

30 Ekim 2020 Cuma, 09:33

Bu yıl ilk kez Gölköy'de dalış yaparak denize atılan çöpleri toplayan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, etkinlik öncesi su üzerinde Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Daha sonra Gölköy Koy'u boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıçlar otomobil panjur parçası, hava filtresi, sahne spot ışıkları, balıkçı malzemeleri, cam ve plastik şişelerin yanı sıra birçok çeşitte çöp topladı.

Yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde 275 kg. atık malzeme toplandı. Gölköy Balıkçı Barınağına çıkarılan atıklar Bodrum Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine götürüldü.