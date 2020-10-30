"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği 29 Ekim'de de devam etti
Bodrum Belediyesi'nin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlattığı deniz dibi temizliği Gölköy Koy'unda devam etti. Belediye Dalgıçları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla temizlik öncesi denizde Türk Bayrağı açtı.
Bu yıl ilk kez Gölköy'de dalış yaparak denize atılan çöpleri toplayan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, etkinlik öncesi su üzerinde Türk Bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
Daha sonra Gölköy Koy'u boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıçlar otomobil panjur parçası, hava filtresi, sahne spot ışıkları, balıkçı malzemeleri, cam ve plastik şişelerin yanı sıra birçok çeşitte çöp topladı.
Yaklaşık 2 saat süren deniz dibi temizliğinde 275 kg. atık malzeme toplandı. Gölköy Balıkçı Barınağına çıkarılan atıklar Bodrum Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisine götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi