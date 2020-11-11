Denizli'de 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması kısıtlandı
Denizli Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdi.
Denizli Valiliği, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni karar aldı. Alınan karar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu saatler dışında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıkabilmeleri kararı verildi.
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan kamu görevlisi niteliğinde bulunan sağlık çalışanı, eczacı, belediye başkanları gibi görevlerde bulunanlar ile meslek odaları başkanları, basın kartı olan görevliler ve işletme sahipleri veya çalışanları kısıtlşamadan muaf olacak.
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