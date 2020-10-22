Denizli'de açık alanlarda sigara içmek yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar kapsamında Denizli’de tüm işletmelerin girişinde HES kodu sorgulaması yapılması yapılacak. Ayrıca doğru maske kullanımı engellediği gerekçesi ile sokakta sigara içmeyi yasakladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2020 Perşembe, 10:41
Denizli'de açık alanlarda sigara içmek yasaklandı
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Son dönemde Covid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle Denizli'de İl Pandemi Kurulu bir dizi yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olan 7 şehirden biri olarak gösterdiği Denizli'de sigara içmek kısmen yasaklandı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan kurul sigara içmenin doğru şekilde maske takılmasını engellediği gerekçesi ile meydanlar, parklar, semt pazarları ve sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesini yasakladı.

Denizli'de bundan sonra banka, noter, PTT, otobüs durakları, ATM'ler ve fatura ödeme merkezleri gibi sıraya girilmesi gereken alanlarda sigara içilemeyecek. Kurul ayrıca HES kodu uygulamasının yaygınlaştırılarak özel işletmelerce ve öğrenci servislerinde kullanılmasına karar verdi. Kış şartları nedeniyle kapalı alanlarda oluşacak yoğunluklar nedeniyle okullar ve büyük işletmelerde havalandırma sistemlerinin önemine ilişkin bilgilendirme yapılması da kararlaştırıldı.


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