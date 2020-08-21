Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, Muğla'da bir düğünde bulundu
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşın Muğla'da bir düğüne katıldığının tespit edilmesi üzerine filyasyon çalışmalarının başladığını söyledi.
Denizli İl Sağlık Müdürü Öztürk, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyi Muğla tarafında bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti.
Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. 'Maske, mesafe, hijyen' dedik. 'Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir' dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen"
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