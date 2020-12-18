Deplasman canavarı Manchester United

18 Aralık 2020 Cuma, 12:17

Premier Lig 13. hafta kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Sheffield United'ı 3-2 mağlup etti.

Bramall Lane Stadı'ndaki karşılaşmanın 5. dakikasında ev sahibi Sheffield David McGoldrick ile öne geçti. 26'da Marcus Rashford ile skoru eşitleyen ManU, 33. dakikada bu sezon ligde ilk golünü atan Anthony Martial ile üstünlüğü yakaladı.

Kırmızı Şeytanlar 51'de Rashford bir gol daha bulurken, McGoldrick 87. dakikada farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca United 3 puanı 3 golle hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren Manchester United, son 6 haftada beşinci galibiyetini elde etti. Geçen sezonun flaş ekibi Sheffield United 1 puanla ligin dibine demir attı.