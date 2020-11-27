Depremde hasar gören belediye binası yıkılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yaşanan 6,9 şiddetindeki depremde zarar gören belediye binasının yıkılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2020 Cuma, 22:38
Depremde hasar gören belediye binası yıkılıyor
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Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde zarar gören binanın yıkılacağını açıkladı. 

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye binasını depremden bu yana kullanmıyoruz. Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" dedi.

"Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız" diyen Soyer, "İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" açıklamasında bulundu.


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