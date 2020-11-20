Derin uzay: Astronotlar denizin dibinde nasıl eğitiliyor?

20 Kasım 2020 Cuma, 09:00

8 yıl önce NEEMO’nun gerçekleşen 16'ıncı misyonunda üç astronot 12 gün boyunca sualtında yaşayarak geleceğin asteroit keşif gezileri için stratejileri test ettiler, en iyi uzay yürüyüşü tekniklerini değerlendirdiler, nasıl kaya ve toprak örneği toplayacaklarını planladılar.

Astronotlar, geceleri okyanus tabanında saatler boyu yürüdükten sonra, sualtındaki yuvalarını uzaktan gördükleri tuhaf aydınlık sayesinde tanıyorlar.

NASA Astronotları Derin Uzay Görevleri İçin Derin Deniz Altında Eğitiyor / NASA, 2016



Uzayda 43 gün geçirmiş olan S ve aynı zamanda NEEMO programında çalışan astronot Mike Gernhardt:

"Lombozlardan sızan ışığı görüyorsunuz. Gerçekten de uzay geminize dönmek gibi."

Sualtı araştırmacıları okul otobüsü büyüklüğündeki evlerine, tabanındaki bir delikten içeri yüzerek giriyorlar.

Aquarius’un içinde, tıpkı uzay mekiğindekiler gibi havayı solunabilir hale getiren karbon dioksit temizleyicilerin kesintisiz uğultusu duyuluyor.

Yaşam alanı 2,5 atmosfer basınçta tutulduğu için içerdekiler herhangi bir sorun yaşamadan yüzerek dışarı çıkabiliyorlar.

Basınçlı ve ağır hava, ıslık çalmayı zorlaştırıyor. Görevlerinin sonunda Aquarius ekibi vanaları açarak 16 saat gibi bir sürede basıncı düşürüyorlar. Ardından da dalış kıyafetlerini kuşanıp yüzeye çıkıyorlar.

