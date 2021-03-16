DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: Duyurmamaya çalışıyorlar... Bütün milletvekilleri aşı oldu!

16 Mart 2021 Salı, 09:28

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, koronavirüs aşılamalarına ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Karar TV'ye konuşan Yeneroğlu, yurttaşların aşı beklediği bugünlerde, aşılama takvimi dışında yer alan milletvekillerine aşı yapıldığını söyleyip "Siz Allah'tan korkmuyor musunuz" diye sordu.

"BANA DA SÖYLEDİLER"

"3 hafta önce bana da söylediler. Ben de 'Arkadaşlar siz Allah'tan korkmuyor musunuz' dedim" sözleriyle duruma tepki gösteren Yeneroğlu, "Yaş haddine bakılmaksızın bütün milletvekilleri oldu. Ben olmadım. Çünkü ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar. Ben ahlaki ve etik bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bizden önce aşı olması gereken insanlar var. Sağlık görevlileri var, güvenlik görevlileri var, askerlerimiz var, cezaevlerindeki insanlar var. Hiç olmaması gereken bir çok milletvekilinin aşı olduğunu öğrenince çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor" ifadelerini kullandı.



