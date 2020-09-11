Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döktü: 2 yaralı

11 Eylül 2020 Cuma, 10:35

Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranının içerisinde sabah saatlerinde, restoran çalışanı Yusuf Yıldırım (20) içerisinde dezenfektan biten kutuyu doldurmak istedi. Yanlışlıkla dezenfektan sandığı kireç sökücüyü kutuya dökünce kimyasallar bir anda tepkimeye girdi.

Patlama meydana gelince restoran çalışanı Yusuf Yıldırım ile içeride bulunan müşteri Fikret Kesik’in (39) yüzlerine kimyasal madde geldi. Görme yetilerini kaybeden iki kişi acı içerisinde yere yığıldı. Restoran çalışanları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından 2 kişi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



