Ankara'da bir AVM, hafta sonu 18 yaş altındakilerin velisi olmadan girişlerini yasakladı

AVM'den yapılan yazılı açıklamada, hafta sonları merkeze girişe ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirler ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında, sözlü ve fiziki kavga çıkaranların alışveriş merkezine girişleri sınırlandırılabilmektedir" denildi.

'AMACIMIZ, GENÇLERİMİZİ DIŞLAMAK YA DA AYRIMCILIK DEĞİL'

Açıklamada ayrıca, "Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.