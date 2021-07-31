Dick Advocaat, Irak Milli Takımı’nın başına geçti
Bir dönem Fenerbahçe’de görev yapan Dick Advocaat, Irak Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.
Irak Milli Takımı’nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Hollandalı teknik adam Dick Advocaat ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Srecko Katanec’in yerine takımın başına geçen tecrübeli teknik adamın sözleşme detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İLK MAÇ EYLÜLDE
Irak Milli Takımı ile ilk maçına Güney Kore karşısında çıkacak Dick Advocaat, Irak’ı 2022 Dünya Kupası’na taşımaya çalışacak.
Eylül ayında oynanacak Dünya Kupası elemelerinde Irak üçüncü tur maçlarında ilk olarak Güney Kore, İran ve Lübnan’la karşı karşıya gelecek.
2016-17 sezonunda Fenerbahçe’de görev alan Advocaat, son olarak Feyenoord’u çalıştırmıştı.
Welcome to #Iraq, Dick Advocaat! ?????? pic.twitter.com/L6xLWZBzO7— Soccer Iraq (@SoccerIraq) July 31, 2021
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