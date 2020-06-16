Didem Arslan Yılmaz'ın HDP'siz HDP tartışması açıklaması!
HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’nün tartışıldığı Türkiye'nin Nabzı programında, HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söyleyen avukat Salim Şen'e, sunucu Didem Arslan Yılmaz ‘biz özel sektörüz, bu bir tercih meselesedir' dedi. Garo Paylan ve Sırrı Sakık’dan tepki geldi.
Habertürk Tv'de dün gece yayınlanan ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ de ele alındı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ve Avukat Salim Şen’in katıldığı programda Şen, yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını söyledi.
Avukat Salim Şen, “Bu kadar kriminalize edilmiş bu kadar terörize edilmiş, siyasetin sınırları bu kadar daraltılmış ise herkse kendini bu şekilde demeçlerle kendini ifade etmek zorunda hisseder. Ne manidardır yıllardır HDP konuşulur, hiçbir mecrada HDP gelip kendisini savunamaz ama legaldir. Meclis’te grup toplantısı yapar. Meclis kürsüsünden daha kutsal bir yer var mıdır?” diye sordu.
"BU BİR TERCİHTİR"
Bu sorunun kendilerine de sık sık geldiğini belirten Arslan ise, “Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir. Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler zamanında olmuştur” sözleri ile açıklama yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın açıklamalarına tepkiler geldi.
"HDP’LİLERİ ÇIKARIRSAK; PATRON FIRÇA YER"
HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, programın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Didem Arslan Yılmaz "Biz kamu televizyonu değiliz, özel sektörüz biz, bu bir tercihtir" diyor.
Şunu demek istiyor: HDP’lileri çıkarırsak; patron fırça yer, ihale alamaz, işleri bozulur, beni de kovarlar.
Gazetecilik tercih değil hakikat arayışıdır." dedi.
Didem Arslan Yılmaz "Biz kamu televizyonu değiliz, özel sektörüz biz, bu bir tercihtir" diyor.— Garo Paylan - ???? ?????? (@GaroPaylan) June 16, 2020
Şunu demek istiyor: HDP’lileri çıkarırsak; patron fırça yer, ihale alamaz, işleri bozulur, beni de kovarlar.
Gazetecilik tercih değil hakikat arayışıdır.
pic.twitter.com/FdNclTHFcs
"SİZİN ADINIZA BEN UTANIYORUM"
HDP Muş eski Milletvekili Sırrı Sakık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Didem Aslan Habertürk “biz özel sektörüz o yüzden HDP yi programa almama tercihinde bulunuyoruz”diyor
Kürt düşmanıyız,iki yüzlüyüz,korkağız,milyonlarca insanın partisine gıyabında her iftirayı atarız diyemedikleri için bu ucuz bahaneyi sunuyorlar.sizin adınıza ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.
Didem Aslan Habertürk “biz özel sektörüz o yüzden HDP yi programa almama tercihinde bulunuyoruz”diyor— sırrısakık (@sakiksirri) June 15, 2020
Kürt düşmanıyız,iki yüzlüyüz,korkağız,milyonlarca insanın partisine gıyabında her iftirayı atarız diyemedikleri için bu ucuz bahaneyi sunuyorlar.sizin adınıza ben utanıyorum
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