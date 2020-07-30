Didem Arslan' Yılmaz'ın yeni yayınlanacak programındaki ekibinde Müge Anlı detayı
Atv'de ekrana gelen Müge Anlı'nın programında işten çıkartılan çalışanlar Didem Arslan Yılmaz'ın Show TV'de hazırladığı "Vazgeçme" programına dahil olacağı iddia edildi.
Show TV ekranlarında sunmaya hazırlandığı "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programıyla ATV 'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olmaya hazırlanan Yılmaz’ın ekibindeki Müge Anlı detayı dikkat çekti.
Müge Anlı’nın 3 ay önce işten çıkartılan eski çalışanlarından bazılarının ve Anlı’nın kardeşim dediği ve sağ kolu olarak bilinen Kebriye Koç’un da yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Yeniçağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre; ellerindeki hazır dosyalarla birlikte yeni başlayacak programa hazırlanan ekipte, Müge Anlı’nın işten çıkartılan eski çalışanları olan kameramanlar ve haber araştırma ekibi yer alıyor.
Ekipteki bazı isimler ise şunlar: Özden, Gökhan, Tuğçe, Gizem.
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