Didier Drogba Şampiyonlar Ligi finalinin Wembley'e alınmasını istiyor
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Didier Drogba Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp Wembley'e verilmesini savundu.
29 Mayıs’ta İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi maçının İngiltere’ye alınması için tartışmalar devam ediyor.
İngiltere, iki İngiliz takımı arasında oynanacak final karşılaşmasının Türkiye’de artan Covid-19 vakaları nedeniyle Wembley’e alınmasını istiyor.
Şampiyonlar Ligi finalinin nerede oynanacağı tartışmaları devam ederken Galatasaray ve Chelsea efsanesi Didier Drogba’dan İngilizlere destek geldi.
Didier Drogba, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Şampiyonlar Ligi final maçının İngiltere’de oynanmasını destekler nitelikte “Wembley her zaman iyi bir fikirdir" ifadelerini kullandı.
Wembley is always a good idea ?? https://t.co/RvgT5IgeQW— Didier Drogba (@didierdrogba) May 10, 2021
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