Didim'de barış şöleni
26’ıncı Barış Şenlikleri Didim’de kutlandı.
Didim Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, Altınkum Yalı Caddesinden, Aytepe Barış Heykeli’nin olduğu yere kadar kortej düzenlendi. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Yalı Caddesi boyunca yürüyen vatandaşlar hep bir ağızdan barış sloganları attı. Barış meşalesinin yakılmasının ardından, Moğollar grubu konser verdi. Türk rock dünyasının efsane gruplarından Moğolların canlı performansı Didimlileri hayran bırakırken vatandaşlar konser boyunca keyifli dakikalar geçirdi. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bugün Türkiye, Ortadoğu’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ felsefesiyle kurduğu laik ve özgür demokratik cumhuriyeti ilelebet muhafaza edecek ve yaşatacaktır. Barıştan öte hiçbir şey yoktur. Barış, barış, inadına barış” diye konuştu.
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