Dijital dönüşüm için anlaştılar

22 Aralık 2020 Salı, 10:54

MESS, Sanayi 4.0’ın ülkemizde gelişmesine katkıda bulunacak ve sanayi şirketlerinin dijital dönüşümünü sağlayacak bütün hizmetleri tek çatı altında sunacağı MEXT’de Vodafone teknolojisini tercih etti. 5G’ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla hizmet veren Vodafone, dört yıllık yoğun ve kapsamlı bir çalışma sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye’nin 5G teknolojisiyle entegre ilk dijital fabrikasını da bünyesinde bulunduran MEXT’in kurduğu test şebekesi ile 5G sağlayıcısı oldu.



Dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli gelirin ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak. İstanbul Ataşehir’de 10 bin metrekare üzerinde kurulan MEXT, dünyada ve Türkiye’de 20’den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor, 100'den fazla üretim senaryosu sunuyor. Merkezdeki dijital fabrikada gerçek üretim de yapılılıyor. Dijital fabrika, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip.

Vodafone Business’ın MEXT bünyesinde kurduğu 5G test şebekesi, düşük gecikme süresi ve yüksek hız avantajıyla öne çıkıyor. Şebekeyle yakın gelecekte bina içindeki kamera, robot kol ve otomatik yönlendirmeli araçların 5G aracılığıyla yönetilmesi ve görüntü aktarımı yapılması mümkün olacak.

5G alanındaki global deneyimle Türkiye’nin 5G hazırlıklarına öncülük ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G’ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Sanayi 4.0, ‘yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası liderliğinde kurulan ve Türkiye’de Sanayi 4.0’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi’ne kurduğumuz test şebekesi ile 5G sağlayıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”



