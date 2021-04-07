Dijital Sanat Merkezi: sahneport
Farklı sanat disiplinlerine ait performansları tek bir dijital platform çatısı altında toplayan “dijital sanat merkezi” Sahneport duyuruldu. Sinema, tiyatro, konser ve sergi gibi kültür sanat aktiviteleri Sahneport üzerinden yayımlanacak.
Sahneport’un duyurusunun yapıldığı dünkü basın toplantısında platformun kurucuları Eda Kendirli ve Halim Ercan konuştu. Ercan, “Sanat ve sanatçı dostu olarak özellikle pandemi döneminde sanatsevere ulaşamayan sanat eserlerini dijital dünyaya taşıyıp yepyeni bir mecra yaratmak için bu yola çıktık. Sistemimiz dijital biletleme modeli ile çalışıyor. Hem tüm sanat dallarından eserleri bir platformda buluşturarak hem de kullanıcı dostu bir arayüz ile sitenin dışına çıkmadan tek tıkla istenilen etkinliğe ulaştırarak fark yaratıyoruz” dedi.
Kendirli ise “Öncelikli hedefimiz global ölçekli sahne sanatlarını yayımlamak. Benimsediğimiz evrensellik anlayışı ile sadece Türkiye’den değil, globalden eserleri de yayımlamayı misyon edindik. Bu misyon doğrultusunda da ilk olarak Hollandalı iki tiyatro kurumu ile anlaştık ve sanatseverlere ulaştırmaya başladık. Bunların da sayılarını artıracağız. Hatta Türkiye’den sanat eserlerini de globale açmak gibi bir hedefimiz var” diye konuştu.
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