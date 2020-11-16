Dikkat! Bakan Koca uyardı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 11:33

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.