Dikkat! Bakan Koca uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!