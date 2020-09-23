Dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Giresun, Erzurum için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğleden sonra etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji'den alınan son verilere göre öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
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