Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

11 Aralık 2020 Cuma, 09:07

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.