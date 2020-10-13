Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü bu yıl gazeteci Yaşar Aksoy’a verildi

13 Ekim 2020 Salı, 17:37

Gazeteci Yaşar Aksoy

1 Eylül 2017’de hayatını kaybeden Dil Devriminin savunucusu Emin Özdemir’i dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nce düzenlenen “Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü”nün bu yıl bir gazetecinin kitabına verileceği duyurulmuştu.

Vecdi Seviğ, Faruk Bildirici, Tülin Daloğlu, Korkmaz Alemdar ve aile adına Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşan seçici kurul ödülü oybirliğiyle Yaşar Aksoy’un "Hasan Tahsin, Yürekler Selanik ve İşgal İzmir’inden Hatıralar” adlı yapıtına sunmayı kararlaştırdı.

Ödül için yapılan açıklama şöyle:

“Yaşar Aksoy, düşünceleri, elliyi aşkın yapıtıyla İzmir’le özdeşleşen üretken bir yazar ve gazetecidir. Her yıl 1 Kasımda, Harf Devriminin yıldönümünde yapılan ‘Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’ töreni, bütün dünyayı ve ülkemizi sarsan covit-19 nedeniyle 1 Kasım 2020’de yapılamayacaktır. Ülkemiz sağlıklı günlere eriştiğinde, derneğimizin düzenleyeceği ilk törenlerden birinde Emin Özdemir’i saygıyla anacağız, değerli Yazar-Gazeteci Yaşar Aksoy’a ödülünü sunacağız. Düşünce dünyamıza nice yapıtlar kazandıracağına inandığımız Yaşar Aksoy’u içtenlikle kutluyoruz.”