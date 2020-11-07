Din görevlisi sayısı öğretmen artışını geçti

07 Kasım 2020 Cumartesi, 09:13

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verdiği bilgiler, iktidarın politik tercihlerini ortaya koydu. Bakan Selçuk’un açıkladığı verilere göre, kamuda istihdam edilen din görevlisi sayısında 2002 yılından bugüne yaşanan artış, öğretmen sayısındaki artışı geçti.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, bakanlığın çalışmalarına yönelik sunum yapan Bakan Selçuk, 2002-2020 dönemlerinde kamu personeli sayısındaki artış oranlarını paylaştı.

Toplantıda paylaşılan verilere göre, 2002 yılında 2,6 milyon olan kamu personeli sayısı, 2020 yılında 4 milyona ulaştı. Kamu istihdamında yıllara göre yaşanan artışın uzmanlıklara göre dağılımında dikkati çekici veriler yer aldı. Buna göre, din görevlisi sayısı 2002 yılına göre 2020 yılında yüzde 71 artarken aynı dönemlerde öğretmen sayısındaki artış yüzde 69 oldu. Öğretmen sayısındaki artış din görevlisi sayısındaki artışın altında kalırken hemşire, tabip, polis, hakim ve savcı sayısında son 18 yılda yaşanan artış sırası ile yüzde 364, yüzde 174, yüzde 68 ve yüzde 176 olarak kaydedildi.

MİLYONLARCA HANE YARDIMA MUHTAÇ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım harcamaları verileri ise Türkiye’deki yoksullaşmayı ve giderek derinleşen ekonomik bunalımı bir kez daha gözler önüne serdi. 2019 yılında 3 milyon 282 bin 975 ihtiyaç sahibi hanenin sosyal yardımdan faydalandığını açıklayan Bakan Selçuk, 2019 yılında 55 milyar TL’yi aşan sosyal yardım harcaması yapıldığını duyurdu.

Bütçe sunuşunda, Türkiye'de kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesi amacıyla 2012 yılında yürürlüğe konulan ancak fiilen uygulanmadığı yönünde eleştiriler alan, 6284 Sayılı Kanun konusunda da bilgilendirme yapıldı. Kanun ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yasal altyapının güçlendirildiğini savunan Bakan Selçuk, “Bakanlığımız öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde 2020-2021 yıllarını kapsayan, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nı yürürlüğe koyduk. 2021-2025 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritamız olan 4’üncü Ulusal Eylem Planımızı 2021 yılında yürürlüğe koyacağız” dedi.

ON BİNLERCE ÇOCUK SOKAKTA

Ekonomik yoksunluk nedeniyle ailesinin yanından alınma riski bulunan 198 bin 907 çocuğun olduğu Türkiye’de, sokakta çalıştırılan ya da dilencilik yaptırılan çocuk sayısına ilişkin veriler de olumsuz tabloyu gün yüzüne çıkardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılan verilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı mobil ekipler, 20 binin üzerinde çocuğun sokakta çalıştırıldığını belirledi.