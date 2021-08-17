Dinlebi, şimdi Almanya’da

17 Ağustos 2021 Salı, 11:36

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi 2 bine yakın Türkçe sesli kitap arşivini tüm dünyaya açtı. Öncelik olarak Almanya’da Türk-Alman toplumuna cep telefonu hizmetleri sunan ve Telefónica şebekesini kullanan kuruluş Ay Yıldız ile yaptığı anlaşma kapsamında Almanya’daki Ay Yıldız kullanıcıları Dinlebi’yi ilk 30 gün ücretsiz kullanabilecek. Kullanıcılar popüler kitaplar, yerli ve yabancı klasikler, çocuk ve kişisel gelişim gibi Türkçe sesli kitaplara erişebilecek.

DÜNYA ÇAPINDA ERİŞİM

Popüler Türkçe romanlardan zamansız klasiklere, çocuk kitaplarından kişisel gelişim kitaplarına, sesli tiyatrolardan Dinlebi Orijinal içeriklerine kadar binlerce Türkçe sesli kitap artık Dinlebi ile dünya çapında erişime açık. Mobil olarak Google Android ve iPhone Apple Store üzerinden uygulama indirilebiliyor.