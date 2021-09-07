Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te, aydınlatma direğine çarpıp iki parçaya ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şehirgösteren Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi.
Kent merkezi yönünde ilerleyen Kadir Güneş (25) idaresindeki 27 KN 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Kadir Güneş ile Ali Eren Polatdemir'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polatdemir ve Güneş'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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