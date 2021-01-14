Diş hekimleri filyasyonda, diş tedavisi aksamada
Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, koronavirüs salgınında diş hekimlerinin filyasyon görevinde çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Az sayıdaki diş hekimi Sağlık Bakanlığın’ın belirlediği sınırlar içerisinde ağız diş sağlığı hizmetini vermeye çalışıyor. Diş tedavilerinin neredeyse tamamının girişimsel olmasından ötürü yüksek enfeksiyon riski taşıması ve çalışma ortamlarının hala pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle tedavilerin büyük kısmı gerçekleştirilemiyor” dedi.
ADO Genel Sekreteri Gül, pandemi koşullarında diş tedavisini Cumhuriyet’e anlattı. Diş hekimlerinin koronavirüs salgınının Türkiye’ye geldiği Mart ayından bu yana filyasyonda çalıştığına dikkat çeken Gül, “Hızla artan vaka sayıları nedeniyle, sadece devlet hastanelerinde çalışan dişhekimleri değil, fakültelerdeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı” dedi. Kamu hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve merkezlerde pandemi koşullarına yönelik bir düzenleme yapılmadığını vurgulayan Gül, “Az sayıdaki diş hekimi Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sınırlar içerisinde ağız diş sağlığı hizmetini vermeye çalışıyor. Diş tedavilerinin neredeyse tamamının girişimsel olmasından ötürü yüksek enfeksiyon riski taşıması ve çalışma ortamlarının hala pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle tedavilerin büyük kısmı gerçekleştirilemiyor” diye konuştu.
‘Yasaklarda randevuyla gidilebilir’
Özel sektörde çalışan diş hekimlerinin de pandemi koşullarından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Gül, “Ekonomik zorluklar yaşayan meslektaşlarımızın şimdiye kadar herhangi bir devlet desteği almadı” dedi. Salgın önlemleri kapsamında alınan tedbirlere değinen Gül, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan randevulu hastalarımız, hekimleri tarafından kendilerine ulaştırılan dilekçe ya da cep telefonlarına gönderilen mesajla kliniklere gidebilirler. Hastanın ve gerekiyorsa refakatçisinin adı, T.C. kimlik numarası, randevu tarih ve saatinin yazılı olduğu mesaj ya da hekimin imza ve kaşesinin yer aldığı bir dilekçe ile kısıtlamalar süresince kliniklere gidiş gelişte sorun yaşamadan tedavilerini sürdürebilirler” bilgisini paylaştı. Filyasyondaki hekimlerin sorunlarının sürdüğünü de aktaran Gül, sağlık çalışanlarına düzenli olarak virüs taraması yapılması, nitelikli koruyucu ekipman sağlanması ve dinlenme, beslenme, ulaşım, kreş ihtiyaçlarının karşılanması için çağrı yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'