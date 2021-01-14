Diş hekimleri filyasyonda, diş tedavisi aksamada

14 Ocak 2021 Perşembe, 12:00

ADO Genel Sekreteri Gül, pandemi koşullarında diş tedavisini Cumhuriyet’e anlattı. Diş hekimlerinin koronavirüs salgınının Türkiye’ye geldiği Mart ayından bu yana filyasyonda çalıştığına dikkat çeken Gül, “Hızla artan vaka sayıları nedeniyle, sadece devlet hastanelerinde çalışan dişhekimleri değil, fakültelerdeki uzmanlık öğrencileri de sahaya çağırıldı” dedi. Kamu hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde ve merkezlerde pandemi koşullarına yönelik bir düzenleme yapılmadığını vurgulayan Gül, “Az sayıdaki diş hekimi Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sınırlar içerisinde ağız diş sağlığı hizmetini vermeye çalışıyor. Diş tedavilerinin neredeyse tamamının girişimsel olmasından ötürü yüksek enfeksiyon riski taşıması ve çalışma ortamlarının hala pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmemesi nedeniyle tedavilerin büyük kısmı gerçekleştirilemiyor” diye konuştu.

‘Yasaklarda randevuyla gidilebilir’

Özel sektörde çalışan diş hekimlerinin de pandemi koşullarından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Gül, “Ekonomik zorluklar yaşayan meslektaşlarımızın şimdiye kadar herhangi bir devlet desteği almadı” dedi. Salgın önlemleri kapsamında alınan tedbirlere değinen Gül, “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan randevulu hastalarımız, hekimleri tarafından kendilerine ulaştırılan dilekçe ya da cep telefonlarına gönderilen mesajla kliniklere gidebilirler. Hastanın ve gerekiyorsa refakatçisinin adı, T.C. kimlik numarası, randevu tarih ve saatinin yazılı olduğu mesaj ya da hekimin imza ve kaşesinin yer aldığı bir dilekçe ile kısıtlamalar süresince kliniklere gidiş gelişte sorun yaşamadan tedavilerini sürdürebilirler” bilgisini paylaştı. Filyasyondaki hekimlerin sorunlarının sürdüğünü de aktaran Gül, sağlık çalışanlarına düzenli olarak virüs taraması yapılması, nitelikli koruyucu ekipman sağlanması ve dinlenme, beslenme, ulaşım, kreş ihtiyaçlarının karşılanması için çağrı yaptı.