Diş hekimlerinden, insani koşullarda çalışma talebi

06 Haziran 2021 Pazar, 16:27

Pandeminin en yoğun yaşandığı il olan İstanbul’da 15 ay önce kamu ağız diş sağlığı kurumlarından, filyasyonda görevlendirilen yaklaşık iki bin dişhekimi, hemşire, diş teknisyeni, diş hekimi yardımcısı, veri giriş elemanı ve temizlik personeli 1 Haziran’da kurumlarına ve asıl işlerinin başına döndü.

“Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) pandemi koşullarına uygun hale getirildi mi?” ve “Pandemi koşullarında yeniden eski yoğunluklarda mı çalışılacak?” soruları yanıt beklerken; İDO ADSM’lere yeniden dönüş ve sonrasında yaşanabilecek sorunlarla, bunların çözümüne ilişkin talepleri içeren bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Pandemi ciddiyetini korurken, aşılama oranının da yeterli olmadığı koşullarda ADSM’lerin yoğunluk yaratılmadan, pandemiye uygun çalışma protokolleriyle hizmet vermesi hayati önem taşıyor” denilerek, Sağlık Bakanlığı’ndan özetle talepler şöyle sıralandı:

- İki veya daha fazla dişhekiminin bir arada çalıştığı klinikler yeterli dezenfeksiyon ve izolasyona imkân sağlayacak biçimde ve uygun havalandırma sistemleriyle ayrılmalı, pandemi koşullarına uygun biçimde düzenlenmeli.

- Dört el çalışma sisteminin dişhekimliğinde önemli bir ihtiyaç olduğu ve pandemide enfeksiyon kontrolü açısından çok daha vazgeçilmez olduğu hatırlanarak, yardımcı personel eksikliği giderilmeli.

- Dişhekimliğinde acil tanımına uygun işlemeyip, randevusuz hastaların akın ettiği ve aşırı yoğunluklarla bulaş riskinin artabildiği, 24 saatlik acil nöbet poliklinik hizmetleri, amacına uygun bir sisteme dönüştürülmeli veya kaldırılmalı.

- Birden fazla hekimin bir arada çalıştığı çoklu kliniklerden dolayı bazı kurumlar vardiya sistemine geçiyor. Bu sistemde, geç saatlerde verimli sağlık hizmeti verilemediği, sağlık çalışanlarında fiziksel ve psikolojik bazı sorunlara yol açabildiği saptanmıştır. Geç saatlerde ulaşım, güvenlik sorunları da oldukça ciddi bir sorun olup, tüm bunlar göz önünde bulundurularak, çalışanlar açısından şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla uygun düzenlemeler yapılmalı.

- Yıllardır uygulanan performans sisteminin; toplum ve çalışan sağlığı, özlük hakları, sağlıkta şiddet açısından sıkıntılı boyutları biliniyor. Dolayısıyla bant tipi bu çalışmadan vazgeçilerek, koruyucu önleyici ağız diş sağlığını önceleyen sağlık politikalarının geliştirilmesi gereklidir.

- Ağız diş sağlık hizmetlerinin verilmesinde, kamu özel ayırımı yapılmaksızın, ülkedeki tüm dişhekimlerinin işgücünden yararlanılmalıdır. Devlet, yurttaşlarımızın özel muayenehane, poliklinikler ile merkezlerden ağız ve diş sağlığı hizmeti almasının yolunu açmalıdır.