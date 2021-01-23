Eli Lilly, antikor ilacının Covid-19'u önlediğini duyurdu

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:20

İlaç şirketi, Eli Lilly & CO, perşembe günü yaptığı açıklamada, monoklonal antikor kombinasyon ilacının Faz 3 çalışmalarının, huzurevi sakinleri ve personelleri arasında semptomatik Covid-19 enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olduğunu duyurdu.

LY-CoV555 diye de bilinen Bamlanivimab adlı ilacın Faz 3 denemelerine toplamda bin 97 kişi katıldı.

Tüm sonuçların hakemli bir klinik dergide yayınlanmak üzere sunulacağını belirten şirket, çalışmanın bulgularını bir bülten olarak yayınladı.

Şirkete göre, ilacı alan huzurevi sakinlerinin semptomatik Covid-19'a yakalanma riski yüzde 80'e kadar daha düşürdü.

Bulgular, Kasım ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetişkinlerde ve çocuklarda hafif ila orta dereceli koronavirüs enfeksiyonlarını tedavi etmek için acil kullanım izni verilen antikor tedavisinde önemli olan önleyici bir ilaç kullanımını öneriyor.

İlaç şirketinin baş bilim sorumlusu Dr. Daniel Skovronsky, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Bamlanivimab'ın ciddi Covid-19 hastalığına geçiren veya bakım evlerinde olanlar da dahil olmak üzere hastaneye yatma riski yüksek olan hastalar için halihazırda bir tedavi olarak mevcut olduğu için mutluyuz."



