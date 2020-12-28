Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası platformlarda en az gelişmiş ülkeleri desteklediğini belirterek, "Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor" dedi.
Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı”na görüntülü olarak katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kabul edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Bu kapsamdaki hedeflerin ülkemizin kalkınma planlarına dahil edilmesi de sayın Cumhurbaşkanımızın konuya verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullandı,
Çavuşoğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir çevre, insan onuruna yaraşır bir yaşam, eğitim, sağlık, istihdam ve teknolojiye erişim imkanı sağlayacak bir ortam bırakmanın önemine değinerek, bakanlık olarak bu gündeme uluslararası kurumlarda aktif katkıda bulunduklarını anlattı.
Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarının uluslararası düzeyde takdirle izlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, girişimci ve insani diplomasimizin önceliklerinden biri olarak en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor. BM'de bu ülkelere destek olmak için tesis edilen 'Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince de Türkiye'nin bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Uluslararası platformlarda en kırılgan ve en zayıf gruplar ile ülkelerin durumunu gözeten birçok karara destek verdik ve imza attık. Yine pandemi döneminde, din, dil, ırk gözetmeksizin ihtiyacı olan her ülkeye yardımda bulunduk." diye konuştu.
Bireysel çabaların da sorumlu tüketim alışkanlıklarına önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Örneğin 'Gıdanı Koru' anlayışıyla israftan kaçınmak, binlerce insanın gıda güvenliğini sağlayacaktır. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık anlayışı çevreye zararlı ürünlerinin tüketimini azaltmayı teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, geçen yıl Emine Erdoğan'ın sıfır atığa yönelik BM'de düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Bu etkinlik tüm dünya için emsal bir çalışma olmuştur. Tasarruflu su tüketimi ekonomimizin ve doğanın korunmasına katkıda bulunacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımları, çevre kirliliğini önlemeyi ve sağlıklı bir atmosfer oluşturmaya imkan sağlayacaktır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi tüm bireylerin ve kurumların sorumluluğu, gelecek nesillere borcumuzdur." ifadelerini kullandı.
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