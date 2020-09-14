Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin son dönemde attığı adımlar Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmaktadır

14 Eylül 2020 Pazartesi, 01:42

Getty Images ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kıbrıs'ta Dışişleri Bakanı Nikos Kristodulides ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'yi, Kıbrıs Adası'nda geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kıbrıs ve ABD arasında imzalanan 'Mutabakat Muhtırası' hakkındaki gelen soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi:

"12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY'de 'Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi' kurulmasını öngören mutabakat muhtırası Kıbrıs Türk tarafını yok saymaktadır.

"ABD'nin son dönemde GKRY'ne silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımlar Ada'daki iki halk arasındaki dengeyi bozmakta ve Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmaktadır. ABD Dışişleri Bakanı Pompeu'nun, teamülleri hilafına Ada'yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi de bu bakımdan dikkat çekicidir.

"Ada'da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir."

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cumartesi günü kısa bir ziyarette bulunduğu Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası bir açıklama yaparak "Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor" demişti.

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulmuş olduğu hidrokarbon da dahil olmak üzere doğal kaynaklarını kullanma hakkı var" diyen Pompeo, Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetiminden yetkililerle görüşmeden adadan ayrıldı. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı da; Pompeo'nun adayı ziyaretinde kendisiyle görüşme planı yapmamasını eleştirdi.

Hami Aksoy'un tepki gösterdiği bir diğer konu olan mutabakat muhtırası ise Kıbrıs'ta ABD tarafından fonlanacak yeni bir eğitim merkezi kurulması ile sınır güvenliği ve "silahsızlanma" konularında danışmanlık verilmesini öngörüyor.

Pompeo, bu merkezle ilgili de şunları söylemişti:

"Kıbrıs Kara, Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi -CYCLOPS- adıyla kurulacak. Güvenlik iş birliği, bölgede değerlerimizi paylaşmayan ülkelerin yeni zemin arayışında olduğu bir dönemde daha çok önem arz ediyor."