DİSK: 12 Eylül bir sermaye darbesidir

12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:11

DİSK adına basın açıklamasını Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu okurken, Çerkezoğlu, 12 Eylül darbesinin sermayenin emeğe karşı gerçekleştirdiği bir darbe olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bugün 12 Eylül, bugün Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin başladığı günün 40. Yıldönümü. Ve biz bugün DİSK olarak, 12 Eylül askeri darbesinin hedefinde olan bir sendikal örgüt olarak, 40 yıldır yaşanan süreci 12 Eylül askeri darbesi koşullarını ve aslında bu ülkede, bu topraklarda yaşayan herkesi ama herkesi doğrudan etkileyen bu 40 yıllık sürecin amacını, sonuçlarını ve bugün yaşadığımız koşulları sizlerle paylaşmak için bir basın toplantısı düzenledik.

12 Eylül 1980’de beş generalden oluşan cunta, bir askeri darbeyle ülke yönetimine el koydu. 12 Eylül askeri darbesi ile hükûmet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi ve 1961 Anayasası yürürlükten kaldırıldı. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu ve ardından siyasi partiler kapatıldı. Darbe ile birlikte sendikal faaliyetler durduruldu, grevler yasaklandı ve toplu iş sözleşmesi hakkı askıya alındı.

12 Eylül darbesinin sendikal alandaki temel hedefi ise DİSK oldu. Darbeyle DİSK’in faaliyetleri 11 yıl durduruldu. Aslında bu süreçte DİSK’e dönük baskılar 12 öncesinde başlamıştı. 22 Temmuz 1980’de ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler’in katledilmesi, Türkiye’yi 12 Eylül’e götüren sürecin en önemli taşlarından biri oldu. Ve ardından DİSK’e kapatma davası açıldı. DİSK yönetimi 12 Eylül’de idamla yargılandı.

12 Eylül askeri darbesi sınıf karakteri son derece net olan bir darbedir. 12 Eylül askeri darbesi bir sermaye darbesidir. 12 Eylül askeri darbesi sermayenin emeğe karşı gerçekleştirdiği bir darbedir.”



