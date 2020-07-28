Diyanet Ansiklopedisi’nde Atatürk ve Ayasofya böyle anlatılmış

28 Temmuz 2020 Salı, 14:31

Diyanet Ansiklopedisi’nde Ayasofya’nın 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararının ardından ilk ibadete açılma tarihi 8 Ağustos 1980 olarak belirtilirken, Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin “Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı” deniliyor.

Hazırlıklarına 1983 yılında başlanan ve 2013 yılında 44 cilt olarak tamamlanan Diyanet Ansiklopedisi’nde Ayasofya’nın ibadete açılması ve Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili bilgiler de bulunuyor. Ansiklopedide makalesi yer alan sanat tarihçisi Semavi Eyice, Ayasofya’nın ilk olarak ibadete 8 Ağustos 1980 tarihinde açıldığını belirterek, “Bundan kısa bir süre sonra (14 Eylül 1980) restorasyon gerekçesiyle tekrar kapatılan hünkâr mahfili 10 Şubat 1991’de yeniden namaz kılmaya tahsis edilmiş ve Ayasofya kısmen de olsa cami olarak hizmet vermeye başlamıştır” diyor.

Eyice, müzeye çevrildikten sonra Ayasofya’da yaşananlarla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Ayasofya 24 Ekim 1934’te camilikten çıkarılıp Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bu arada sebepsiz olarak medrese yıktırıldığı gibi içeride bulunan ve camiye ait olan çeşitli eşya ile halılar ve levhalar da kaldırılmıştır. Bunlardan büyük levhalar daha sonra tekrar yerlerine asılmıştır. Beş yüzyıl Türk eseri olarak hizmet eden bu caminin eşyasının dağıtılmış olması gerçekten üzücüdür.”

Ansiklopedide Mustafa Kemal Atatürk’e ilişkin ise “Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı” deniliyor.