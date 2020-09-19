Diyarbakır Sağlık Platformu: "722 sağlık emekçisine koronavirüs tanısı konuldu"

19 Eylül 2020 Cumartesi, 21:12

Konuyla ilgili Diyarbakır Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından paylaşılan tabloda, koronavirüs testi pozitif çıkan ve alanları tespit edilebilen 722 sağlık çalışanının bölümlerine göre dağılımları şöyle:

"86 hekim/dişhekimi, 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 255 hemşire/ebe, 30 paramedik/ATT, 80 personel, 37 tekniker, 13 otomasyon görevlisi, 14 güvenlik görevlisi, 17 memur, 9 laborant, 4 biyolog, 4 mühendis, 2 müdür, 8 şoför, 1 aşçı, 40 sekreter, 1 raportör, 2 portör, 2 sosyal hizmet uzmanı, 4psikolog, 1 çocuk gelişim uzmanı, 1 eczacı, 1 fizyoterapist, 1 işçi."

Platform ayrıca, Cuma Kurt (Çevre Sağlığı Teknisyeni), Murat Kaymak (Teknik Personel), Halil Yücel Kutun (Hekim), Rıdvan Dolan (Eczane Teknikeri), Abdulhaluk Gündüz (Yemekhane Personeli), Murat Yumruk (Personel), Mehmet Kan (Aile Hekimi) ve Abdülhalik Çiçek’in (Memur) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

"BU TABLOYA BAKIP UTANIN"



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi'de tabloyu sosyal medyadan paylaşarak, "Yaşatmak için mücadele ederken, Diyarbakır’da bugüne kadar tespit edebildiğimiz enfekte sağlık emekçilerinin sayısı. Sağlık meslek örgütlerini kriminalize etmeye çalışanlar bu tabloya bakıp utansınlar" dedi.



