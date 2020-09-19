Diyarbakır Sağlık Platformu: "722 sağlık emekçisine koronavirüs tanısı konuldu"
Diyarbakır Sağlık Platformu, kent genelinde 722 sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Diyarbakır Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından paylaşılan tabloda, koronavirüs testi pozitif çıkan ve alanları tespit edilebilen 722 sağlık çalışanının bölümlerine göre dağılımları şöyle:
"86 hekim/dişhekimi, 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 255 hemşire/ebe, 30 paramedik/ATT, 80 personel, 37 tekniker, 13 otomasyon görevlisi, 14 güvenlik görevlisi, 17 memur, 9 laborant, 4 biyolog, 4 mühendis, 2 müdür, 8 şoför, 1 aşçı, 40 sekreter, 1 raportör, 2 portör, 2 sosyal hizmet uzmanı, 4psikolog, 1 çocuk gelişim uzmanı, 1 eczacı, 1 fizyoterapist, 1 işçi."
Platform ayrıca, Cuma Kurt (Çevre Sağlığı Teknisyeni), Murat Kaymak (Teknik Personel), Halil Yücel Kutun (Hekim), Rıdvan Dolan (Eczane Teknikeri), Abdulhaluk Gündüz (Yemekhane Personeli), Murat Yumruk (Personel), Mehmet Kan (Aile Hekimi) ve Abdülhalik Çiçek’in (Memur) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
"BU TABLOYA BAKIP UTANIN"
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi'de tabloyu sosyal medyadan paylaşarak, "Yaşatmak için mücadele ederken, Diyarbakır’da bugüne kadar tespit edebildiğimiz enfekte sağlık emekçilerinin sayısı. Sağlık meslek örgütlerini kriminalize etmeye çalışanlar bu tabloya bakıp utansınlar" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başladı! Olay sözler
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- O anlaşma tehlikede
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Propaganda merkezi
- O işçilere oyunculuk teklifi yağıyor
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Mesut Yılmaz'dan kötü haber!
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başladı! Olay sözler
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Adalet Bakanı'ndan Aleyna Çakır ve Müge Anlı açıklaması
- O anlaşma tehlikede
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Propaganda merkezi
- O işçilere oyunculuk teklifi yağıyor