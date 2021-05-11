Diyarbakır'da bazı yurttaşlar çöpe atılanları topladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Lefkoşa Caddesi'nde dün kurulan semt pazarından çöpe atılan sebze ve meyveler bölge halkı tarafından toplandı.
Görüntülerin pazartesi günü, Bağlar'ın Lefkoşa Caddesi'nde kurulan pazarda çekildiğini söyleyen CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:
"İnsanlığımızdan utandığımız günlerden yine bir gün. Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan semt pazarının kapanmasına yakın annelerimizin çöpten topladıkları bozuk sebze ve meyveler yüreğimizi derinden vurmuştur.
Tam kapanma dolayısıyla işsiz kalan esnafımız, işçimiz, emekçimiz perişan bir haldedir. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen annelerimizin çöpten toplamış oldukları bozuk sebze ve meyvelerden dolayı biz insanlığımızdan utanıyoruz. Fakat utanması gereken birileri var ise bu AKP iktidarı ve ülkeyi yöneten liyakatsiz yöneticilerdir.
Vatandaşa yapmış oldukları yardımları yüzlerine, gözlerine bulaştırmaya devam etmektedirler. Bugün geçmediğimiz otoyolların ve uçmadığımız havaalanlarının ücretlerini vatandaşa dağıtmış olsaydık bu utanç manzaralarıyla karşılaşmamış olacaktık. Bu utanç bizlerin değil, bizleri yönetenlerin ayıbıdır. Yazıklar olsun. Vatandaşı bu hale getirenlere ve beş maaş alan liyakatsiz yöneticilere yazıklar olsun"
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi