Diyarbakır'da bazı yurttaşlar çöpe atılanları topladı

11 Mayıs 2021 Salı, 13:39

Görüntülerin pazartesi günü, Bağlar'ın Lefkoşa Caddesi'nde kurulan pazarda çekildiğini söyleyen CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"İnsanlığımızdan utandığımız günlerden yine bir gün. Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan semt pazarının kapanmasına yakın annelerimizin çöpten topladıkları bozuk sebze ve meyveler yüreğimizi derinden vurmuştur.

Tam kapanma dolayısıyla işsiz kalan esnafımız, işçimiz, emekçimiz perişan bir haldedir. Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen annelerimizin çöpten toplamış oldukları bozuk sebze ve meyvelerden dolayı biz insanlığımızdan utanıyoruz. Fakat utanması gereken birileri var ise bu AKP iktidarı ve ülkeyi yöneten liyakatsiz yöneticilerdir.

Vatandaşa yapmış oldukları yardımları yüzlerine, gözlerine bulaştırmaya devam etmektedirler. Bugün geçmediğimiz otoyolların ve uçmadığımız havaalanlarının ücretlerini vatandaşa dağıtmış olsaydık bu utanç manzaralarıyla karşılaşmamış olacaktık. Bu utanç bizlerin değil, bizleri yönetenlerin ayıbıdır. Yazıklar olsun. Vatandaşı bu hale getirenlere ve beş maaş alan liyakatsiz yöneticilere yazıklar olsun"