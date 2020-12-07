Diyarbakır’da patileri kesilmiş halde bulunan kedi kurtarılamadı!
Diyarbakır’da patileri kesilmiş halde bulunup veterinere götürülen kedi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan bir sitede bir kedi, patileri kesik halde bulundu.
Hayvanseverler tarafından alınıp veterinere götürülen kedi, burada tedavi altına alındı.
Patileri bağlanarak tedavisine başlanan kedi, veteriner hekim tarafından uygulanan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kedilerin patilerinin büyü nedeni ile kesildiği iddia edildi.
Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
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