Doktor Hakan Akelma yoğun bakımda
Diyarbakır'da salgın hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma, koronavirüse yakalandı. Görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda dua bekledi.
"Benim tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı" sözleriyle virüse dikkat çeken doktor Hakan Akelma koronavirüse yakalandı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
17 Aralık'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Akelma, durumunun ağırlaşması üzerine Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak görev yaptığı yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Akelma, yüksek akışlı oksijen terapisi gördüğünü bildirdi.
"AKCİĞERLERDE TOPARLANMA VAR"
Başhekim Yardımcısı da olan Akelma, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Değerli arkadaşlar yüksek akışlı oksijen terapisi alıyorum şu an. Yanında da cipap, alıyorum. Şu an akciğerlerimde bir düzelme ve toparlanma var. Cipap ve high flow bu şekilde almaya devam edersem toparlanırım. Dualarınızı en yüksek perdeden bekliyorum" diye konuştu.
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