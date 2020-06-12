Doktorun tepki çeken sözleri için soruşturma başlatıldı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde anabilimdalı başkanı bir tıp doktoru ile hasta ve hasta yakını arasında yaşanan diyalog sosyal medyada yer aldı. Hastane başhekimliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rahatsızlığı dolayısıyla Muğla'dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gelen bir hasta ve yakını ile serviste Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. O.N.A. arasında yaşanan diyalogda hasta yakını ve hastaya sinirlenen tıp profesörü ağza alınmayacak ifadeler kullandı.
Yaşanan tartışma ve profesörün argolu ifadelerini cep telefonuna kaydeden bir başka hasta da bu olayı sosyal medya hesabından yayınlayarak yetkilileri göreve davet etti.
“BAŞHEKİMLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI”
Olayın ardından görüntüleri sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimliği soruşturma başlattı. Soruşturmanın selameti açısından şu anda konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirten ADÜ Tıp Fakültesi Hasatnesi'nin Başhekimi Serkan Öncü, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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