Doku’nun bilgilerini paylaşan polis ihraç edildi

21 Ocak 2021 Perşembe, 15:15

Engin Yücel ihraç edilmesinde iki ayrı soruşturmanın etkili olduğu öğrenildi. Yücel olayla ilgili soruşturma devam ederken Gülistan Doku’ya ait sağlık kurumlarında aldığı reçete ile kişisel bazı bilgileri açıklaması ailesinin tepkisine neden olmuştu.

Gülistan Doku’nun ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Tunceli Valiliği, Yücel’in gizli kalması gereken kişiye özel bilgileri açıkladığı tespitinde bulunarak dosyayı Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Hakkında kamu davası açılan Yücel, 28 ocakta Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan Engin Yücel hakkında 11 Aralık 2018 tarihinde makamında bir polis memuru tarafından silahla vurularak şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi aleyhine sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle başka bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi. Tunceli Valiliği’nin soruşturmayı tamamladıktan sonra dosyayı ihraç edilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık valiliğin talebini yerinde bularak, polis memuru Engin Yücel'in meslekten ihraç edilmesine karar verdi.