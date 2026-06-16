İranlı oyuncunun gol sevinci Amerika'da krize yol açtı

İran'ın, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle gölgelenen Dünya Kupası serüveninin ilk aşaması, pazartesi günü Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmasıyla tamamlandı.
Ancak karşılaşmanın önüne geçen olay, 27 yaşındaki Mohabi'nin 64. dakikada takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra yaptığı kutlama oldu.
Golün ardından önce iki parmağıyla kolunu işaret eden Mohabi, daha sonra sağ elindeki iki parmağını havaya doğru sallayarak bir hareket yaptı.
'SİLAH İŞARETİ' İDDİASI
İran'ın ABD'de düzenlenen turnuvadaki varlığı, zaten siyasi tartışmaların odağındayken, Mohabi'nin hareketi de geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, futbolcunun hareketinin ateşli silahı taklit ettiğini ve siyasi bir mesaj içerdiğini öne sürdü.
Bununla birlikte, söz konusu hareketin gerçekten bir silahı temsil edip etmediği ya da başka bir anlam taşıyıp taşımadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılmış değil.
TAKIM ARKADAŞINDAN 'SİYASİ MESAJ'
Öte yandan İran'ın ilk golünü atan Ramin Rezaeian, kendi gol sevincinin siyasi bir anlam taşıdığını kabul etti. Rezaeian, gol sonrası tribünlere koşarken yüzünü formasıyla kapatmıştı.
Maçın ardından konuya ilişkin konuşan deneyimli oyuncu, "Bu benim siyasi bir mesajımdı. Ancak bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Biz burada futbol sorularını yanıtlamak için bulunuyoruz. Eğer İran halkı arasında bir sorun varsa, bu bizim kendi meselemizdir" ifadelerini kullandı.
FIFA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Olayla ilgili olarak şu ana kadar FIFA tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak turnuva talimatlarının siyasi mesaj ve sembolleri yasaklaması nedeniyle, İranlı futbolcular hakkında herhangi bir disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.