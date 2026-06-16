İranlı oyuncunun gol sevinci Amerika'da krize yol açtı

Ancak karşılaşmanın önüne geçen olay, 27 yaşındaki Mohabi'nin 64. dakikada takımına beraberliği getiren golü attıktan sonra yaptığı kutlama oldu.

Golün ardından önce iki parmağıyla kolunu işaret eden Mohabi, daha sonra sağ elindeki iki parmağını havaya doğru sallayarak bir hareket yaptı.

'SİLAH İŞARETİ' İDDİASI

İran'ın ABD'de düzenlenen turnuvadaki varlığı, zaten siyasi tartışmaların odağındayken, Mohabi'nin hareketi de geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, futbolcunun hareketinin ateşli silahı taklit ettiğini ve siyasi bir mesaj içerdiğini öne sürdü.

Bununla birlikte, söz konusu hareketin gerçekten bir silahı temsil edip etmediği ya da başka bir anlam taşıyıp taşımadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılmış değil.