Dolar güne nasıl başladı?
Dolar kuru bugün haftanın son işlem gününe kısa bir süre kala yüzde 0,20’lik bir değişim yaşadı. Yükseliş puanına rağmen 6,80 TL bandının altındaki konumunu sürdüren Dolar’a paralel olarak Avro da artış gösterdi. Peki, bugün Dolar ne kadar, Avro kaç TL?
28 Mayıs 2020 Perşembe günü Dolar kuru yüzde 0,20’lik artışla birlikte 6,78 TL’den işlem görmeye başladı.
Dolar’a benzer bir şekilde artış yaşayan Avro ise bugün 7,47 TL’de konumlandı. Kısa süre önce yakaladıkları yukarı yönlü ivme ile hızlı bir yükseliş yaşayan kurlar ardından aynı şekilde eski seviyelerine geri dönmüştü.
9 TL’ye oldukça yaklaşan İngiliz Sterlini de diğer kurlarla paralel olarak düşüş kaydetti. Kurlar arasında en yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri içerisinde bulunan İngiliz Sterlini bugün 8,33 TL’den işlem görüyor.
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