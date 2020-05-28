Dolar güne nasıl başladı?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:39

28 Mayıs 2020 Perşembe günü Dolar kuru yüzde 0,20’lik artışla birlikte 6,78 TL’den işlem görmeye başladı.

Dolar’a benzer bir şekilde artış yaşayan Avro ise bugün 7,47 TL’de konumlandı. Kısa süre önce yakaladıkları yukarı yönlü ivme ile hızlı bir yükseliş yaşayan kurlar ardından aynı şekilde eski seviyelerine geri dönmüştü.

9 TL’ye oldukça yaklaşan İngiliz Sterlini de diğer kurlarla paralel olarak düşüş kaydetti. Kurlar arasında en yüksek değere sahip olan yabancı para birimleri içerisinde bulunan İngiliz Sterlini bugün 8,33 TL’den işlem görüyor.