Dolar, tarihi rekor kırdı!

Dolar, Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine ulaşarak 8,38'i gördü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 20:04
Dolar, tarihi rekor kırdı!
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Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın yeni sıkılaştırma hamleleri sonrası 8,26'ya kadar çekilen dün ise 8,3305 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar, bugün akşam saatlerinde yeni rekor kırdı. Dolar, 8.38'i gördü.


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