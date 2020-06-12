Dolar tekrar yükselişe geçti
Dün 6.80'i aşan dolar/TL son işlem gününe de bu seviyenin üzerinde başladı.
Dün güne 6.78'de başlayan kur doların küresel çapta değer kazancıyla birlikte yükselişe geçerek 6.84'e kadar yükseldi.
Günü de 6.8412'de tamamlayan dolar bu sabah 6.83'te yatay seyrediyor. Dün Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1'den fazla yükselişle 19 Mart'tan beri en büyük artışı kaydetti, endeks bugün de yükselişte. Piyasalarda koronavirüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim oldu, dün piyasalarda sert satışlar yaşandı.
ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri Mart ortasından beri en büyük günlük düşüşleri kaydetti ve iki endeks de yüzde 5'ten fazla düşüş gerçekleştirdi.
Bu sabah itibariyle çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında değer kaybediyor.
Yurt içinde bugün cari denge ve ödemeler dengesi verileri izlenecek. ABD'de ise tüketici takipçi edilecek.
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