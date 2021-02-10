Dolar ve Avro ne kadar oldu
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0690 liradan, Avro 8,5720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0670 liradan alınan dolar, 7,0690 liradan satılıyor. 8,5700 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0900 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5820 lira olmuştu.
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