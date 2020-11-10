Dolar ve Avro yükselişe geçti

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan, avro 9,6900 liradan güne başladı. Saat 9.30'da ise dolar 8.38, Avro ise 9.91'e yükseldi.

AA
10 Kasım 2020 Salı, 09:03
Dolar ve Avro yükselişe geçti
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Serbest piyasada 8,1820 liradan alınan dolar, 8,1840 liradan satılıyor. 9,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi.

Saat 9.30'da ise dolar 8.38, Avro ise  9.91'e yükseldi.  

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu.


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