Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7150 liradan, Avro 9,1540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7130 liradan alınan dolar, 7,7150 liradan satılıyor. 9,1520 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1610 lira olmuştu.
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