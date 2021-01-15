Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3720 liradan, Avro 8,9490 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 09:11
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 7,3700 liradan alınan dolar, 7,3720 liradan satılıyor. 8,9470 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,9490 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3820 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9590 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler