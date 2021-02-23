Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, Avro 8,5520 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 09:02
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Serbest piyasada 7,0230 liradan alınan dolar, 7,0250 liradan satılıyor. 8,5500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5580 lira olmuştu.



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