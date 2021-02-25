Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1680 liradan, Avro 8,7400 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1660 liradan alınan dolar, 7,1680 liradan satılıyor. 8,7380 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,7400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2090 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,7550 lira olmuştu.
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