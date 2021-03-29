Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,0720 liradan, avro 9,5090 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 8,0700 liradan alınan dolar, 8,0720 liradan satılıyor. 9,5070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5090 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0120 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4560 lira olmuştu.
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