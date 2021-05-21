Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,3890 liradan, avro 10,2670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,3870 liradan alınan dolar, 8,3890 liradan satılıyor. 10,2650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,2670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3640 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2150 lira olmuştu.
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