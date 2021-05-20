Bitcoin, Ethereum, Dogecoin: Kripto paralar neden değer kaybediyor?

20 Mayıs 2021 Perşembe, 13:06

Getty Images

Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin keskin değer kaybı piyasaları sarstı.

Kripto paralarda yaşanan düşüş, Çin'in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından hızlandı.

Karar sonrası bir gün içinde Ethereum ve Dogecoin yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Bitcoin ise Çarşamba günü üç ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 30'a yakın değer kaybıyla 30 bin dolara kadar düştü.

Geçtiğimiz hafta da Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık kripto paralarla Tesla otomobili satışlarının yapılmayacağını açıklamasının ardından Bitcoin ve kripto paralar değer kaybetmişti.

Kripto paralarda görülen bu düşüş, yılın ikinci yarısında yaşadıkları zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor.

Buna rağmen bitcoin halen Eylül ayındaki seviyesinden yüzde 200 daha yüksek bir değerde.

Bitcoin özellikle kurumlar ve bankaların dijital para birimine yönelik olumlu açıklamalarının ardından piyasaların gözdesi haline gelmişti.

Ancak CNBC'nin haberine göre JPMorgan'ın son raporu, vadeli sözleşmelere göre yatırımcıların bitcoinden uzaklaşarak tekrar altına yatırım yapmaya başladıklarını ortaya koyuyor.

'Genel bir eğilimin sonucu olabilir'

CNBC'ye göre kripto paralardaki değer kaybı, yatırımcıların spekülatif ticari yatırımlardan uzaklaştığına işaret eden genel bir eğilimin sonucu olabilir.

Koronavirüs salgını sırasında iyi bir performans gösteren teknoloji ve hızlı büyüyen şirket hisseleri de son haftalarda zorlanıyor.

Büyük çoğunluğu teknoloji şirketlerinden oluşan Nasdaq Bileşik Endeksi, Nisan ayı sonundaki seviyelerinden yüzde 7'ye yakın bir oranda düştü.

Aynı zamanda kripto paralardaki düşüş ABD'de ertelenmiş vergilerin ödenmesi dönemine de denk geldi. Bu da yatırımcıların sermayeden edindikleri vergi yükümlülüklerini ödemek için nakde ihtiyaç duydukları anlamına geliyor.

Getty Images

Hükümetlerin hedefi haline geldiler

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, piyasalar için önemli araçlar haline geldikçe dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumların radarına düştü.

Yatırım şirketi Bernstein'dan analist Harshita Rawat, Salı günü yayımladığı piyasa notunda hükümetlerin kripto paraları hedef almasının yatırımcıların daha az ticaret yapmasına yol açtığını, bunun da bir "kripto kışının" daha yaşanmasına neden olabileceğini söyledi.

Rawat, gelişmekte olan ülkelerin kripto para birimlerini, kendi para birimleri ve parasal sistemlerine daha büyük bir risk olarak görebileceklerini, o yüzden daha sert önlemler alabileceğini de ekledi.

Salı günü Çin'in getirdiği işlem yasağı da bu duruma bir örnek olabilir.

Diğer yandan Musk'ın desteğiyle yükselişe geçen ancak kuruluşu aslında bir şakaya dayanan dogeceoinin uzun süre parlaması da kripto paraların güvenilirliğini sarsan bir gelişme olarak görülüyor.